استمرار إصابة عمر الوحش بفيروس كورونا

أظهرت نتائج التحاليل والفحوصات التي خضع لها الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، عن استمرار اصابة عمر الوحش لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا.

وكانت المسحة التي خضع لها اللاعب قبل مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة العربية قد جاءت ايجابية، حيث تخلف اللاعب عن رحلة المغرب و سيستمر غيابه خلال مواجهة المقاولون العرب الاثنين.

ويتواجد الوحش في العزل داخل منزله خلال الفترة الحالية مع اطمئنان و متابعة حالة اللاعب من جانب الجهاز الفني و الطبي بشكل يومي، حيث لم تظهر أي أعراض كورونا على اللاعب طوال الفترة الماضية.