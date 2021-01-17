محافظ الإسكندرية: تطبيق القانون في تنفيذ الإجراءات الإحترازية فوق الجميع ولا وجود لأي استثناءات

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء أمس، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء، للوقوف علي الخدمات المقدمة وحملات الإنضباط بنطاق الأحياء، وعلى رأسها تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية، التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، وكذا متابعة ملفات النظافة والإضاءة وإزالة الإشغالات.



وأشارت محافظة الاسكندرية أنه خلال الإجتماع؛ وجه المحافظ الشكر إلي رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية علي الجهد المبذول في تطبيق الإجراءات الإحترازية، وأكد علي بذل المزيد من العمل والاستمرار علي هذا النهج في الإجراءات بكل حزم، مشددا أن تطبيق القانون في تنفيذ الإجراءات الإحترازية فوق الجميع ولا وجود لأي استثناءات.



وشدد المحافظ، علي رؤساء الأحياء بأنه لن نسمح بأي تقصير في حق المواطن، وكلف بإتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله أو يستغل منصبه بشكل سيء، محذرا أنه لا مجال للفساد أو التقاعص بيننا وسيتم مكافحة ذلك بكافة الطرق.



وأكد المحافظ، علي رؤساء الأحياء بأن كل منهم مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به، مكلفهم بالمتابعة الميدانية وعمل جولات مفاجئة للوقوف علي الخدمات والملفات، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية.



جاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة.