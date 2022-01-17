سعر نفط برنت يتجه إلى أعلى مستوياته منذ 2014

اقترب سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي خلال تعاملات اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ 2014، في الوقت الذي اشتدت فيه الضغوط على السوق وتراجعت المخاوف بشأن انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استمرار ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخام برنت في تعاملات بورصة لندن للسلع للأسبوع الرابع على التوالي يوم الجمعة الماضي، وواصلت ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم في أسواق آسيا لتقترب من أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها على خلفية المؤشرات على تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني.

ومنذ بداية العام الحالي ارتفعت أسعار النفط بأكثر 10% كجزء من استمرار اضطراب إنتاج بعض الدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس مثل ليبيا ونيجيريا. وقالت وكالة الطاقة الدولية في الأسبوع الماضي إن الطلب العالمي على النفط ارتفع بأكثر من التوقعات، في حين ازدهر السوق مع تجاوز المشترين للمخاوف من انتشار أوميكرون.

وارتفع سعر خام برنت في تعاملات صباح اليوم في أوروبا بنسبة 6ر0% إلى 56ر86 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل, بعد ارتفاعه يوم الجمعة الماضي بنسبة 9ر1% . وكان سعر الخام قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى 71ر86 دولار للبرميل أي أقل بنسبة 4% عن أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2014.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 8ر0% إلى 49ر84 دولار للبرميل تسليم شباط/فبراير الماضي.