الرعاية الصحية: إدخال العلاج الإشعاعي متعدد الشدة بمستشفى النصر في بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إدخال تقنية العلاج الإشعاعي متعددة الشدة (IMRT) بقسم العلاج الإشعاعي بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه تعد هذه الخدمة تقنية متقدمة من تقنيات العلاج بالإشعاع الخارجي، لافتة إلى استخدام في تصوير الأورام بشكل ثلاثي الأبعاد، كما في تقنية (3D-CRT)؛ ولكن على طول حزم الفوتون ومن جهات عدة، وبذلك يمكن التعديل في شدة حزم الفوتون؛ فذلك التعديل يعطي مزيدًا من التحكم في الجرعة الإشعاعية، وبالتالي تقليل جرع الإشعاع التي تصيب الخلايا أو الأنسجة الطبيعية أثناء توصيلها إلى الخلايا السرطانية.

وأضافت أنه تقدم هذه الخدمة بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، تحت إشراف جابر صالح رئيس قسم العلاج الإشعاعي بالمستشفى وفريقه نخبة من أمهر الأطباء والفيزيائيين والفنيين والتمريض في مجال العلاج الإشعاعي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على استحداث الخدمات الطبية والعلاجية لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد داخل نطاق محافظاتهم، وإدخال التقنيات التي تساعد في علاج المرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، بما يتماشى مع رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

وأوضح أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال أول مستشفى مصري في القطاعين الحكومي والخاص يحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، موضحًا أن المستشفى صرح طبي كبير أحدث طفرة طبية نوعية بمحافظة بورسعيد، والذي يتضح من معدل وتنوع الجراحات والعمليات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية والتكنولوجيات العالمية التي تم إجراؤها داخل المستشفى.