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ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى 26 شخصاً

وكالات
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 10:41 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 10:41 م

أفادت السلطات المحلية الأفغانية، اليوم الاثنين، بأن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الهزة الأرضية التي ضربت البلاد، ارتفع إلى 26 شخصاً.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن محمد صالح برديل حاكم منطقة قادس في ولاية بادجيس أن الضحايا قُتلوا إثر سقوط أسقف منازلهم عليهم.

وأضاف برديل أن "عددا من الأشخاص جُرحوا في زلزال اليوم"، وأن هناك نساء وطفالا في عداد الضحايا.

وبلغت قوة الزلزال 5.3 درجات، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

وغالباً ما تضرب زلازل شمال أفغانستان، وتلحق الهزات الأرضية أضرارا بالمباني والمنازل المبينة بشكل سيء في ذلك البلد الفقير.

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