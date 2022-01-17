 بدء حملة صيانة كشافات الشوارع في إسنا بالأقصر - بوابة الشروق
الإثنين 17 يناير 2022 6:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

بدء حملة صيانة كشافات الشوارع في إسنا بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 5:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 5:31 ص

بدأت رئاسة مركز ومدينة إسنا بالأقصر، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في قرى المركز.

وقال عبد الرحيم طايع، نائب رئيس مجلس مدينة إسنا، إن الحملة تمكنت من صيانة وإصلاح حوالي 50 كشافًا وإعادة تركيبها في نطاق عددا من قرى المركز، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة في بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وأضاف طايع ل"الشروق" أنه تم مؤخرًا صيانة الكشافات الواقعة على الطريق الممتد من كوبري ترعة قرية الرمادي حتى كوبري شامندي وتم إعادة إنارة الطريق والشوارع المحيطة بالكامل.

وأكد نائب رئيس محلس مدينة إسنا متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل والتنسيق الدائم مع شركة الكهرباء لمراجعة جميع خطوط الكهرباء المغذية للمحطات لتلافي حدوث أي أعطال في أثناء الأزمات.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك