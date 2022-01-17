شل الصين تقدم خطة للإسهام في الحياد الكربوني بالصين خلال 40 عاما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طرحت شركة شل الصين ملامح خطة من المحتمل أن تجعل الصين محايدة كاربونيا خلال الأربعين عاما المقبلة.

نشرت شركة شل الصين مسودة سيناريو يحدد المسار المحتمل للصين للوصول إلى صفر انبعاثات من الإنتاج واستخدام الطاقة بحلول 2060.

تحدد مسودة السيناريو مسارا سريعا وعميقا لخفض الكربون اعتمادا على كهربة الكثير من مناحي الاقتصاد قدر المستطاع بمصادر من جيل الطاقة منخفضة أو منعدمة الكربون.

ووفقا لمسودة السيناريو، تحتاج الصين إلى تسريع التكنولوجيا النظيفة ودعم الخيارات الموفرة للطاقة ومنخفضة الكربون والتخلص من الانبعاثات الكربونية.

وقال جايسون وونج، الرئيس التنفيذي لشركات شل في الصين "تضعنا إستراتيجية تقدم الطاقة الخاصة بشل - أن تكون شركة منعدمة الانبعاثات الكربونية بحلول 2050 تماشيا مع المجتمع – في موقف جيد لتوفير حلول الطاقة النظيفة المستدامة التي تحتاج لها الصين للوفاء بتعهدها الخاص بالحياد الكربوني ورؤية حضارة بيئية ".