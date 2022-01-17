 ألمانيا: المجلس العسكري في مالي يحظر حركة النقل الجوي لبعثة مينوسما - بوابة الشروق
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ألمانيا: المجلس العسكري في مالي يحظر حركة النقل الجوي لبعثة مينوسما

د ب ا
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 9:58 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 9:58 م

حظر المجلس العسكري في مالي حركة النقل الجوي لقوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي( مينوسما) وذلك في إطار نزاع على عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين:" منعت مالي منذ يوم الخميس الماضي العديد من الرحلات الجوية لمينوسما بما في ذلك رحلات الطائرات المسيرة".

وأضافت المتحدثة أن هذا الحظر لم يسر على الرحلات التي لها أسباب طبية.

وذكرت المتحدثة أن الأمم المتحدة وإدارة بعثة مينوسما تجريان محادثات مع السلطات المالية حول كيفية المضي قدما.

وقد تأثر الجيش الألماني بالوضع الجديد.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الاستطلاع متاح في الوقت الراهن فقط بواسطة القوات الموجودة على الأرض " ولا يوجد حاليا استطلاع من الجو".

ويشارك الجيش الألماني في مهمة مينوسما ومهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية وله في مالي أكثر من 1300 جندي ألماني.

 


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