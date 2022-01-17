وكيل تعليم سوهاج يتفقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الثورة

في إطار متابعته اليومية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، تفقد الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يرافقه أيمن تمام مدير إدارة سوهاج التعليمية وعبد الفتاح العدوى موجه عام اللغة العربية بالمديرية، اللجان الامتحانية لطلاب الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الثورة الابتدائية.



حيث اطمأن أبو زيد على انتظام أعمال الامتحانات بالمدرسة، و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا من تطهير وتعقيم الفصول الدراسية والتباعد بين الطلاب.



وشدد أبوزيد على الالتزام بكافة التعليمات الوزارية الخاصة بالورقة الامتحانية من خلال بنوك الأسئلة الواردة من الوزارة لقياس نواتج التعلم ومهارات التفكير العليا لدى الطلاب مشيرا إلى مدى التكامل والتعاون الكامل بين مختلف قطاعات التعليم بالمحافظة لتوفير مناخ مناسب لطلاب الصف الرابع الابتدائي البالغ عددهم 123ألف 250 طالبًا وطالبة لأداء الامتحانات في 1031 مدرسه ابتدائي على مستوى المحافظة.



وعلى هامش الزيارة تفقد أبوزيد ومرافقوه معرض توجيه اللغة العربية لأنشطة طلاب الصف الرابع الابتدائي التابع لإدارة سوهاج التعليمية والخاص بمخرجات وإبداعات الطلاب طبقا للمنهج الجديد الذى يعتمد على مهارات التعلم الذاتي.