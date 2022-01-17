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واشنطن تدين هجوم الحوثيين على مطار أبو ظبي

وكالات
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 10:45 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 10:45 م

دان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان "الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في أبو ظبي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء".

وقال سوليفان في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هذا الهجوم وسنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبتهم"، مؤكدا أن "التزام الولايات المتحدة بأمن دولة الإمارات لا يتزعزع ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم".

 


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