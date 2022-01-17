 الصين تسجل 223 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 163 منها محلية - بوابة الشروق
الإثنين 17 يناير 2022 11:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

الصين تسجل 223 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 163 منها محلية

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 10:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 10:49 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الإثنين، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 223 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 163 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 60 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وبلغ حتى يوم أمس، إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 105087 حالة، 3494 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 96957، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم تسجيل ما إجماليه 28 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم أمس، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك