الصين تسجل 223 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 163 منها محلية

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الإثنين، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 223 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 163 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 60 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وبلغ حتى يوم أمس، إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 105087 حالة، 3494 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 96957، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم تسجيل ما إجماليه 28 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم أمس، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني، ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.