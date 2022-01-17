الصين تؤكد استئناف حركة الشحن مع كوريا الشمالية

أكدت الصين، اليوم الاثنين، استئناف حركة الشحن مع كوريا الشمالية بعد توقف مرتبط بوباء كورونا، بعد أن ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن هناك قطار بضائع قد عبر نهر يالو.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في بكين إنه تم استئناف حركة الشحن بين مدينة سينويجو الكورية الشمالية ومدينة داندونج الحدودية الصينية، وذلك بعد مفاوضات مع بيونج يانج.



وأكد المتحدث أن الجانبين يتخذان إجراءات احترازية تتعلق بالوباء لتسهيل سير التجارة بشكل طبيعي.



ووفقا للتقارير الإعلامية، عبر قطار البضائع جسر الصداقة الصيني الكوري إلى داندونج أمس الأحد.



وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن هذه هي المرة الأولى منذ عام ونصف العام التي تعيد فيها كوريا الشمالية رسميا فتح حدودها مع الصين.



ولم يتضح ما اذا كان القطار محملا أم فارغا. وذكرت يونهاب أنه تردد أنه سوف يعود محملا ببضائع من أجل "إمدادات الطوارئ".



وبعد أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية، دعا المتحدث الصيني جميع الأطراف إلى المشاركة في حوار للعمل معا من أجل التوصل إلى حل سياسي.