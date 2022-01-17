 استطلاع: أكثر من نصف الألمان ضد الأولمبياد في الصين - بوابة الشروق
الإثنين 17 يناير 2022 11:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

استطلاع: أكثر من نصف الألمان ضد الأولمبياد في الصين

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 11:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 11:07 ص

أعرب أكثر من نصف الألمان في استطلاع للرأي عن معارضتهم لإقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 59% من الألمان يرون أن الألعاب، المقرر أن تبدأ بعد نحو أسبوعين، ما كان ينبغي أن تُمنح لبكين.

وفي المقابل، عارض وجهة النظر هذه 14٪ من الذين شملهم الاستطلاع، بينما لم تحدد 27٪ موقفها.

وكانت المعارضة لإقامة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين بين الرجال أكبر مقارنة بالنساء (61% مقابل 57%).

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية في الفترة من 4 إلى 20 شباط/فبراير المقبل. وسيشارك في هذه الدورة 150 رياضيا ألمانيا. وفي دورة الألعاب الشتوية السابقة قبل أربع سنوات في كوريا الجنوبية عاد الوفد الألماني بـ31 ميدالية، وكانت هذه أفضل حصيلة ميداليات في دورة ألعاب أولمبية شتوية لألمانيا منذ توحيد شطريها.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك