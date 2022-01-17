استطلاع: أكثر من نصف الألمان ضد الأولمبياد في الصين

أعرب أكثر من نصف الألمان في استطلاع للرأي عن معارضتهم لإقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 59% من الألمان يرون أن الألعاب، المقرر أن تبدأ بعد نحو أسبوعين، ما كان ينبغي أن تُمنح لبكين.

وفي المقابل، عارض وجهة النظر هذه 14٪ من الذين شملهم الاستطلاع، بينما لم تحدد 27٪ موقفها.

وكانت المعارضة لإقامة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين بين الرجال أكبر مقارنة بالنساء (61% مقابل 57%).

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية في الفترة من 4 إلى 20 شباط/فبراير المقبل. وسيشارك في هذه الدورة 150 رياضيا ألمانيا. وفي دورة الألعاب الشتوية السابقة قبل أربع سنوات في كوريا الجنوبية عاد الوفد الألماني بـ31 ميدالية، وكانت هذه أفضل حصيلة ميداليات في دورة ألعاب أولمبية شتوية لألمانيا منذ توحيد شطريها.