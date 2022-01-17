السويد تحقق في تحليق ما يشتبه أنها طائرات مسيرة فوق محطاتها النووية

فتحت السلطات السويدية تحقيقا في تحليق ما يشتبه أنها طائرات مسيرة فوق محطاتها النووية ، معربة عن تخوفها من تزايد المخاطر الأمنية التي يتعرض لها أكبر بلد في شمال أوروبا ، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الاثنين.

وأفادت بلومبرج بأن سلطات الأمن السويدية فتحت التحقيق اليوم الاثنين، بعد أن كشفت وسائل إعلام محلية عن نشاط "مكثف" لطائرة مسيرة حلقت فوق محطة فورسمارك للكهرباء على السواحل الشرقية للسويد يوم الجمعة الماضية.

ونقلت بلومبرج عن وسائل الإعلام أن مسيرات شوهدت تحلق أيضا قرب محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية في مدينتي رينجهال وأوسكارشامن جنوبي البلاد ، كما شوهدت مسيرات أخرى تحلق في ستوكهولم فوق القلعة الملكية ومكاتب الحكومة ومبنى البرلمان مطلع الأسبوع.

وفي بيان لها، قالت الشرطة إنها ستحقق في تلك الحوادث "بشكل من التفصيل" . وأضافت إن التهديدات الأمنية ضد السويد تزايدت "بشكل عام"، في حين أن البلاد تواجه "تهديدا استخباراتيا أعمق وأكثر اتساعا".