بلماضي: هزيمة الجزائر أمام غينيا لا تعني أننا في تعداد الموتى

أكد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر أن الهزيمة أمام غينيا الإستوائية لا تعني النهاية، وذلك عقب الخسارة بهدف نظيف في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال جمال بلماضي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "الخسارة أمام غينيا الإستوائية لا تعني أننا في تعداد الموتى، وإذا لم نمت فإن الآمل مازال قائم، لا توجد أخطاء مقنعة في كرة القدم، كما قلتم نحن سيطرنا على المباراة ولكننا لم نفز ولم نسجل أهدافًا ومن الممكن أن نتحدث عن تفاصيل لساعات طويلة ولكننا لا نمتلك الوقت الكافي لذلك".

وأضاف بلماضي في تصريحاته: "هذه النتيجة ليست التي كنا نريدها اليوم أمام غينيا الإستوائية، ولكن ما يمكن قوله في هذه اللحظة هو أننا نتقبل الهزيمة".

واختتم:" الكرة لم تريد الدخول، سموها كما تريدون حظ أو سوء تعامل، حتى لو تعادلنا أمام غينيا كان سيكون إخفاقًا لنا، القول بأننا أضعنا عشرات الفرص ولا كرة دخلت الشباك، كانت هناك ركلة ركنية ولم يتابعها أي مهاجم بالرأس والأهداف عادة تسجل من الركنيات بنسبة 95%".

وتمكن المنتخب الغيني من تحقيق المفاجأة والفوز على الجزائر بهدف نظيف، أحرزه اللاعب إيستيبان أوبيانج في الدقيقة 70 من عمر المباراة، بعد فوضى داخل منطقة جزاء الجزائر.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الأخير في مجموعته الخامسة برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل كوت ديفوار المركز الأول برصيد أربع نقاط، ويأتي خلفه كلًا من غينيا الإستوائية برصيد ثلاث نقاط، وسيراليون في المركز الثالث برصيد نقطتين.