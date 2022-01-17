انطلاق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية والملحقين بالبرنامج التأهيلي على الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2021/2022، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطلبة والطالبات خلال الامتحانات.

واطمأن الدكتور خليفة محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، على تطبيق جميع الإجراءات، حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين، ومستوى الامتحان، وحضور الطلاب من خلال غرفة العمليات المعدة لمتابعة سير الامتحانات بالمنطقة.

وأشار محمد إلى تأدية 3119 طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنطقة الامتحان في مادتي (الفقه- واللغة العربية ورقة أولى- النحو- والصرف)، حيث بلغ عدد مقار اللجان المعدة لذلك 30 مقرًا على مستوى المنطقة، بينما يؤدي 2215 تلميذًا وتلميذة بالشهادة الابتدائية بالمنطقة الامتحان في مادة (القرآن الكريم)، وبلغ عدد مقار اللجان 40 مقراً على مستوى المنطقة، وسيؤدي 133 طالبا وطالبة ملحقين بالبرنامج التأهيلي على الشهادة الإعدادية الامتحان في مادة الفقه.