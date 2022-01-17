ذكر تقرير صحفي أن الفريق البافاري قرر مضاعفة راتب اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان مقابل تمديد محتمل لعقد اللاعب لغاية عام 2026.

تشير تقارير صحفية إلى أن بايرن ميونخ ينوي تمديد عقد لاعبه كينجسلي كومان، ونقل موقع "ترانسفير ماركت" الألماني عن تقرير لصحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية قولها إن كومان سيمنح عقداً جديداً مع الفريق البافاري يعتقد أنه يمتد لغاية 2026.

بدا لفترة طويلة كما لو أن كومان، والذي يعد الآن أحد أطول اللاعبين خدمة في الفريق، سيترك الفريق البافاري في وقت مبكر من الصيف المقبل أي قبل عام انتهاء عقده في عام 2023.

وبحسب التقرير، سيقفز اللاعب الفرنسي الآن في سلم الرواتب في النادي خلف الحارس مانويل نوير (35) ونجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي (33) اللذين يتقاضيان راتبا سنويا يتراوح بين 18 و20 مليون يورو سنويا، وخلف ليروي ساني (26 عاما) 17 مليون يورو.

وأشار موقع "تراسنفير ماركت" الألماني إلى أن اللاعبين جوشوا كيميش (26 عاما) وليون جوريتزكا (26 عاماً) يحصلان أيضاً على 18 إلى 20 مليوناً بعد تمديد عقدهما.

وذكر الموقع أن كومان سيحصل على نحو ضعف راتبه السابق وبزيادة 8 مليون يورو سنويا، أي أن راتبه الجديد سيكون أكثر من 16 مليون يورو سنويا.

وكانت تقارير صحيفة أشارت إلى أن أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وبرشلونة قد استفسرت مؤخراً عن موقف كومان، وقيل أيضاً أنه تم تسلم عرض من تشيلسي.

وذكر الموقع الألماني أن المفاوضات مع اللاعب الفرنسي استمرت لمدة عام ونصف، وكان يمثله وكيل اللاعبين الشهير بيني زهافي.

مع ذلك يبدو أن كومان قرر البقاء مع بايرن، وكان أحد العوامل الحاسمة في المفاوضات مع بايرن ميونيخ هو أن النادي يقدّر دائماً عقلية اللاعب واحترافه، حسب الموقع الألماني.

من جانبه، حاول الفرنسي كومان الحصول على مكاسب أكبر له، يبدو أن الجانبين قد وجدا حلا مناسبا لهما.

وكان كومان قد انتقل في صيف 2015 من يوفنتوس تورين إلى ميونيخ كإعارة لمدة عامين مقابل 7 ملايين يورو، قبل أن يتم التعاقد معه مقابل 21 مليون يورو في عام 2017.

وسجل للفريق البافاري منذ ذلك الحين 46 هدفاً و52 تمريرة حاسمة في 217 مباراة، وبهدفه الذهبي، ساعد بايرن على الفوز بدوري أبطال أوروبا 2020 في المباراة النهائية ضد باريس سان جيرمان.