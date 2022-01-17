الحبس 5 سنوات للمتهم بضرب شقيقة زوجته وتصويرها أمام أولادها بالوراق

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قضت محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد معبد، بالحبس 5 سنوات للمتهم بالاعتداء بالضرب واستعراض القوة على شقيقة زوجته فى القضية المعروفة بـ"سيدة الوراق" والغرامة 20 ألف جنيه، كما ألزمته بدفع تعويض 20 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا للمجني عليها.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بالتعدي ضربًا على سيدة، وتصويرها أمام أولادها بمنطقة الوراق للمحاكمة الجنائية.

وذكرت النيابة أنها وجهت للمتهم اتهامات بالضرب العمدي والسب واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة، بدليل تمثل في شهادة المجني عليها وكذا ما أكدته تحريات الشرطة.

وتابعت النيابة أن الشرطة تمكنت نفاذًا لأمر النيابة العامة من ضبط المتهم واستجوابه فيما نسب إليه من ضرب المجني عليها وسبّها، واستعراضه القوة، والتلويح بالعنف ضدها بقصد ترويعها وتخويفها لفرض السطوة عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط عاطل، بطل فيديو التعدي بالضرب على سيدة أمام أطفالها بالوراق شمال المحافظة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد قيام شخص بالتعدي بالضرب على سيدة بالشارع أمام أطفالها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أن السيدة هي شقيقة زوجة المتهم، وأن سبب التعدي هو وجود خلافات عائلية بينهما، وتمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده لديوان القسم.