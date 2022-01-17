الإسماعيلي يستضيف الأهلي في ثان جولات كأس الرابطة

تتواصل اليوم الإثنين، منافسات الجولة الثانية من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في نسخته الأولى، حيث يشهد اليوم على 3 مباريات ضمن المجموعة الثانية يفتتحها الأهلي بمواجهة الإسماعيلي في الثانية والنصف ظهرًا على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ففي واحدة من أهم مباريات اليوم، يحل الأهلي بفريقه المكون أغلبه من الشباب ولاعبي البدلاء، ضيفًا ثقيلًا على الإسماعيلي في واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية، سيبحث من خلالها الفريق الساحلي، لرد الاعتبار والثأر من هزيمته الكبيرة أمام الأهلي في بداية الدوري برباعية نظيفة، معتمدًا على غياب 10 لاعبين من القوام الأساسي للأهلي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة للإصابات، التي عانى منها الفريق الأحمر مؤخرًا.

وحقق الإسماعيلي أول انتصار مع مدربه الأرجنتيني خوان براون، بتغلبه على سموحة بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى للبطولة، والتي أقيمت على ملعب ستاد الإسكندرية، ولكن تبقى مواجهة الأهلي ذات طبيعة خاصة للإسماعيلي.

ولم يفز الدراويش على أصحاب الرداء الأحمر منذ عام 2010، في أي مواجهة رسمية، وهو ما يجعل لقاء كأس الرابطة فرصة لعودة الثقة إلى أبناء القلعة الصفراء مجدداً خاصة بعد تدعيم الفريق بصفقات أجنبية وضم الرباعي الجامبي سايكو كانوتيه والإيفواري جان موريل والأرجنتيني دييجو دوري جراي والبوليفي كارميلو.

ورغم رحيل شكري نجيب إلى فاركو ومحمد صادق إلى بيراميدز، إلا أن جماهير الإسماعيلي لا زالت متفائلة بتحسن نتائج الفريق والاستفادة من كأس الرابطة لتعزيز التناغم بين اللاعبين الجدد والحاليين.

ووصلت البطاقة الدولية للإيفواري جان موريل، الوافد الجديد للإسماعيلي، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأول، السبت، وبذلك يصبح اللاعب جاهزا للمشاركة فى مباراة فريقه أمام الأهلي. وتعاقد الإسماعيلى مع الجناح الإيفواري صاحب الـ25 عاما، قادما من الدوري البيلاروسي، حتى نهاية موسم 2026، في سبيل تدعيم الجانب الهجومي بلاعبين جدد، يستطيعون صنع الفارق مع الدراويش.

وشارك اللاعب فى تدريبات الفريق التي أقيمت الجمعة الماضية، على ملعب فندق إقامة الإسماعيلي بالإسكندرية، لأول مرة بعد إنهاء كافة الإجراءات التعاقدية.

على الجانب الآخر، ينظر الأهلي لكأس الرابطة بشكل مختلف، فالمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قرر منح الفرصة للصاعدين ومواهب قطاع الناشئين، وتعادل مع الجونة في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وظهر لاعبو الأهلي الشباب بشكل مميز في المباراة الأولى، والتي شهدت تألق العديد من اللاعبين خاصة زياد طارق في مركز الجناح الأيمن، ومحمد هيثم مغربي في الدفاع وعبد الرحمن مانو في الوسط.

ويستعيد الأهلي جهود بعض نجومه وعلى رأسهم محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، ولكن الفريق يفتقد أيضاً جهود نجمه الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وأيضاً صلاح محسن وكريم فؤاد.

وسيمنح موسيماني الفرصة مجدداً لبعض الواعدين في مواجهة برج العرب، وتحديداً عبد الرحمن أشرف مانو لاعب الوسط ومحمد مغربي قلب الدفاع مع احتمالية عودة أفشة لقيادة الفريق.

فيما يغيب عن الأهلي كريم فؤاد والذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، وصلاح محسن الذي اشتكى من كدمة قوية في القدم، صعبة للغاية، كما يعاني محمود وحيد الظهير الأيسر من تورم في القدم، إثر كدمة قوية تعرض لها في لقاء الجونة الأخير.