أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن الهجمات العدائية للمليشيا الحوثية الإرهابية اليوم الاثنين، بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من السعودية والإمارات، تمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد هذه المليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي أن الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، باستهداف منشأتين اقتصاديتين واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيرة مفخخة تبنته المليشيا الحوثية الإرهابية، يعد عملا عدائيا جبانا، ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويتنافى مع القيم الإنسانية بتعمد استهداف المدنيين الأبرياء.

وأضاف العميد الركن تركي المالكي أن القوات المشتركة للتحالف اعترضت ودمرت ما مجموعه (8) طائرات مسيّرة مفخخة أُطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة ووممنهجة، موضحا أن هذا التصعيد والسلوك العدائي من المليشيا الحوثية الإرهابية يؤكد تهديد هذه المليشيا الإرهابية وتقويضها للأمن الإقليمي والدولي، وأن هذه الاعتداءات امتداد لتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر وتطور عملياتها العدائية لعمليات القرصنة البحرية وتهديد سلامة المجال الجوي إقليمياً.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية للمليشيا الحوثية ضد المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بالسعودية والإمارات، استجابة للتهديد وتحقيقاً لمبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، ضمن دور ومهام قيادة القوات المشتركة للتحالف وإسهاماتها لحفظ الأمن الإقليمي والدولي لليمن والمنطقة وبما يحقق الأمن الجماعي لمصالح المجتمع الدولي.