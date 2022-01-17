أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة مياه وكهرباء الإمارات اليوم الاثنين عن التسعير الناجح لسندات خضراء مضمونة بقيمة إجمالية مقدارها 700 مليون دولار أمريكي (6ر2 مليار درهم) صادرة عن شركة سويحان للطاقة الكهروضوئية.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، تهدف هذه السندات- أولى محاولات "طاقة" في مجال التمويل الأخضر- إلى إعادة تمويل تسهيلات الديون القائمة لشركة سويحان للطاقة الكهروضوئية، وهي الشركة التي تم إطلاقها لتشييد وامتلاك وتشغيل محطة نور أبوظبي، أكبر محطة للطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم.

وقد أصدرت هذه السندات بسعر قسيمة 265ر3% وتستحق في تموز/يوليو 2049. وقد شهدت اكتتابا زائدا بلغ 8ر1 مرة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وستُستخدم عائدات هذه السندات حصريا لإعادة تمويل القروض التي تم ترتيبها في العام 2017 لتشييد محطة "نور أبوظبي" وتشغيلها وصيانتها.

وتُعد "نور أبوظبي" اليوم أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم اليوم، وقد أكملت مؤخراً ثلاث سنوات من العمليات التجارية الناجحة، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 2ر1 جيجاوات وتوفر الطاقة الشمسية النظيفة لأكثر من 90 ألف أسرة في إمارة أبوظبي، في حين تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً.

وتمتلك "طاقة" 60% من نور أبوظبي، في حين تملك شركتا "ماروبني" و"جينكوسولار" الـ40% المتبقية.