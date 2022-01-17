التنمية المحلية: رفع 80 ألف طن قمامة وضبط سيارتين أثناء محاولة إلقاء مخلفات هدم وبناء

شعراوي يطالب بعدم إلقاء أي مخالفات في الطرق العامة ونقلها للمدافن العمومية



تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، أعمال رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء في محيط محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.



يأتي ذلك فى إطار متابعة وزير التنمية المحلية لشكاوى عدد من المواطنين عن وجود تجمعات كبيرة من القمامة ومخلفات الهدم أمام المحطة.



وخلال الجولة أجري وزير التنمية المحلية اتصالات مع الشركات العاملة التى تقوم برفع المخلفات فى إطار التعاون والتنسيق الجارى بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والهيئة العربية للتصنيع لسرعة رفع تراكمات القمامة والمخلفات الموجودة والتى من المقرر الإنتهاء منها مطلع الأسبوع القادم ، حيث تم الإشارة إلى أنه تم حتى الآن رفع حوالى 80 ألف طن مخلفات صلبة ومخلفات هدم ومبانى ورتش.



ووجه بأهمية استمرار العمل على مدار ال24 ساعة عبر 3 ورديات للإنتهاء من رفع جميع التراكمات ومصادرة أى سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات فى المناطق التى يتم رفع المخلفات منها واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.



وأشار إلى أن محافظة القليوبية نجحت خلال اليومين الماضيين فى ضبط سيارتين نقل حمولة 20 طن تلقي بالرتش ومخلفات المباني والطرق في محيط محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية ومركز ومدينة الخانكة، مشيراً إلى أنه تم التحفظ علي السيارات والسائقين وتحرير محاضر فورية بأرقام ٧٨٥ جنح لسنة 2022 و786 جنح لسنة 2022 وأثبت فيها بيانات السيارات وأسماء الشركات المالكة للسيارات وجاري استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لتوقيع العقوبات والغرامات للمخالفين.



وأهاب وزير التنمية المحلية ، المقاولين وأصحاب سيارات النقل بعدم إلقاء اي مخالفات في الطرق العامة والتأكيد علي نقلها للمدافن العمومية والا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن ، كما وجه اللواء محمود شعراوي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تقوم بالقاء المخلفات.



وفي السياق ذاته، تفقد اللواء محمود شعراوى منطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة حيث وجه مسئولى الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بالوزارة بالتواصل مع إحدى الشركات المسئولة شركة عن منظومة المخلفات بالمنطقة الشرقية؛ للبدء فى كمية من تراكمات المخلفات والقمامة الموجودة فى منطقة مدينة السلام على حدود محافظتى القليوبية والقاهرة وتم على الفور توجيه عدد من سيارات الشركة والبدء في رفع التراكمات.



ووجه وزير التنمية المحلية، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتنسيق مع جهة الولاية صاحبة الأرض في نطاق محطة معالجة الصرف الصحي لتسليمها للحفاظ عليها، وعدم السماح بإلقاء مخلفات بها مرة آخري بعد الانتهاء من رفع وإزالة المخلفات والقمامة.



كما وجه وزير التنمية المحلية بسرعة التنسيق لتركيب كاميرات مراقبة لضبط أي سيارة تلقي مخلفات هدم وبناء في محيطة محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.