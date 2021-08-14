المخاوف من غزو روسي تدفع بريطانيا إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية

أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين، أنها ستزود أوكرانيا بمزيد من أسلحة "الدفاع عن النفس" والتدريب، وسط مخاوف بشأن غزو روسي محتمل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا" عن وزير الدفاع "بن والاس" القول، إنه سيتم تزويد أوكرانيا بأنظمة تسليح دفاعية خفيفة مضادة للدروع مع "عدد صغير" من الأفراد البريطانيين الذين سيسافرون إلى أوكرانيا لتزويدهم بالتدريب اللازم.

وجاء هذا الإعلان بعد تحذير والاس، من أن عشرات الآلاف من الجنود الروس متمركزون بالقرب من الحدود الأوكرانية موضحا أن هذا الإنتشار "ليس روتينيا" وإنهم مجهزون بدبابات وعربات قتالية مدرعة ومدفعية صاروخية وصواريخ باليستية قصيرة المدى.

وقال لأعضاء البرلمان إن هناك "سببا حقيقيا يدعو للقلق" إزاء حجم القوة التى يحشدها الكرملين بدعم من القوات الجوية والبحرية الروسية .

وأضاف والاس أن وجود القوات الروسية ومستويات استعدادها يساهمان في "خلق جو مزعزع للاستقرار ومخاطر من حدوث سوء تقدير في أحسن الأحوال واندلاع صراع في أسوأ الأحوال ".

ودعا والاس نظيره الروسي سيرجي شويجو لزيارة لندن "في الأسابيع القليلة المقبلة" لبحث "القضايا المتعلقة بالمخاوف الأمنية المتبادلة والمشاركة البناءة بحسن نية " .