سفير روسيا لدى الخرطوم يؤكد دعم بلاده لاستقرار السودان

أكد سفير روسيا لدى السودان فلاديمير جيتوف، أن موقف بلاده ظل ثابتا وداعما لاستقرار السودان، لافتا إلى أن روسيا تعمل حاليا على مساعدة السودانيين لتجاوز الحالة الراهنة بما يخدم المصلحة العليا للسودان.

والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أبو القاسم برطم، مع سفير روسيا لدى السودان، حيث بحث الجانبان مسار العلاقات الثنائية، واتفقا على تعزيزها وترقية التعاون المشترك في كافة المجالات، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

وقال السفير الروسي فلاديمير جيلتوف، فى تصريح صحفى، إن اللقاء استعرض الأوضاع الراهنة بالسودان وجهود الحوار بين الأطراف السياسية، مؤكدا دعم بلاده للسودان لإنجاح الفترة الانتقالية وعبور المرحلة الحرجة الحالية.

وأوضح السفير الروسي أن لقاءه مع عضو مجلس السيادة يأتي فى سياق التشاور السياسي المشترك بين البلدين.