محافظ الوادي الجديد يبحث التعاون مع وفد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

استقبل محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم الأحد، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي الشيخ محمد المزروعي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون، وخلق فرص استثمارية واعدة.

واستهل الوفد الزيارة بجولة موسعة بدأت من حديقة 30 يونيو الترفيهية، ثم معرض الحرف اليدوية والمنتجات البيئية، بالإضافة إلى معرض النباتات الطبية والعطرية المنزرعة حديثًا، بهدف تعظيم الجدوى الاقتصادية.

وتبع ذلك زيارة لأهم المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، ضمّت مصنع إنتاج السماد العضوي من مخلفات النخيل، ومصنعًا لإنتاج التمور، وآخر للأعلاف، كما توجّه الوفد إلى مشروع الاستزراع السمكي ومعامل تربية دودة القز التي تهدف إلى إعادة إحياء صناعة الحرير.