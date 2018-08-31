قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن قدر أي بلد في العالم لا تطبق فيه الدساتير والقوانين حتما سيكون الإنهيار تلو الآخر، مشددا على أنه لا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة إلى الإلتزام بقواعد الدستور والقانون و بالدولة المدنية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم برئيس الحركة الثقافية في لبنان الشاعر باسم عباس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للحركة بمقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة بالعاصمة بيروت.

وتمنى بري أن تكون الحركة السياسية في لبنان تشبه وتتماثل بالحركة الثقافيه في إبتعادها عن الإبتلاء الطائفي والمذهبي معتبرا أن مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية، معتبرا أنه لا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة الى الإلتزام بقواعد الدستور.