 إيران تعيد 3 دبلوماسيين إلى السعودية بعد توقف استمر 6 أعوام - بوابة الشروق
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إيران تعيد 3 دبلوماسيين إلى السعودية بعد توقف استمر 6 أعوام

طهران (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 1:36 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 1:36 م

أعادت إيران ثلاثة من دبلوماسييها إلى السعودية، بعد توقف استمر ستة أعوام، بحسب ما ذكره مسؤول في وزارة الخارجية الايرانية بطهران.

وقال سعيد خطيب زاده، وهو متحدث باسم الخارجية الايرانية، اليوم الاثنين، إنه قد تم السماح لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين بمباشرة عملهم ضمن البعثة الإيرانية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وشهدت الأشهر الأخيرة تقاربا دبلوماسيا بين البلدين، جرى على مدار عدة جولات من المحادثات برعاية العراق.

وكان النائب الإيراني، جليل رحيمي، قال في الأسبوع الماضي إن الدولتين الإسلاميتين، ستعيدان فتح سفارتيهما قريبا.إلا أن خطيب زاده لم يؤكد ذلك في تصريحاته.


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