روسيا: المدرعة الجديدة «في بي كا أورال» جاهزة للدخول في صفوف الحرس الوطني

أعلنت الشركة الصناعية العسكرية الروسية، اليوم الاثنين، إتمام اختبار سيارتها المدرعة الجديدة "في بي كا أورال"، مؤكدة أن المدرعة الجديدة اجتازت الاختبار بنجاح.

وأشارت الشركة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إلى أن "في بي كا أورال" أصبحت جاهزة لدخول الخدمة العسكرية في صفوف الحرس الوطني الروسي.

وتستطيع العربة المدرعة الجديدة السير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، وتستطيع دروعها مواجهة انفجار عبوة ناسفة تزن 6 كيلوجرامات، ولا يمكن أن يصاب ركابها بالأذى عندما تنفجر عبوة ناسفة، كما يمكن تعزيز تحصينها بوضع دروع إضافية على هيكلها المدرع.