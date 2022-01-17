تواصل جهود إنقاذ ضحايا الفيضانات في جنوب افريقيا

ساهمت قوارب فرق الإنقاذ في جنوب أفريقيا في إنقاذ العديد من المواطنين في إقليم كوازولو- ناتال الساحلي اليوم الاثنين، بعد أن داهمتهم مياه الفيضانات الشديدة التي سببها هطول الأمطار الغزيرة.

ونجحت فرق الإنقاذ في إيصال المقيمين بمدينة ليدي سميث إلى بر الأمان بعد إخفاق سد كليبريفير في الصمود أمام تجمعات المياه.

وأعلنت السلطات أن موجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت إقليم الكيب الشرقي في الآونة الأخيرة ، تسببت في مقتل 14 شخصا على الأقل وتشريد المئات من العائلات .

وشهدت البلاد هطول السيول منتصف شهر ديسمبر الماضي مع توقعات بالمزيد، كما أظهرت مقاطع الفيديو التي بثتها شاشات التلفزيون الأمطار الغزيرة وهي تجرف في طريقها السيارات والشاحنات

كما اجتاحت مياه الفيضانات الطرق والجسور في مملكة ليسوتو، التي تحيط بها جنوب أفريقيا من كل جانب والتي يقع إقليم الكيب الشرقي على حدودها.

ولقي 12 شخصا على الأقل حتفهم حتى الآن بعد تعرضهم للغرق أثناء محاولاتهم اجتياز مياه الفيضانات التي جرفت في طريقها كذلك العديد من المنازل ، حسبما أفادت السلطات.