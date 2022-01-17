التنبؤ بالفيضان: أمطار متوسطة على البحر الأحمر وخفيفة على الدلتا غدا

توقعت نماذج التنبؤ بالطقس، بمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار خفيفة تتراوح شدتها بين 1 و3 مم اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس والبحر الأحمر وشمال الوادي الجديد، وقد تصل إلى مناطق من محافظات الوجه البحري والقاهرة.

كما نوه المركز إلى أن مناطق من سواحل البحر الأحمر قد تتعرض غدًا الثلاثاء إلى سقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم، وتتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسواحل الدلتا لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1-3 مم.

ومن المتوقع يوم الأربعاء سقوط أمطار خفيفة تتراوح بين 1 و5 مم على السواحل الشمالية، وفق مركز التنبؤ.