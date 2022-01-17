الرئاسة الروسية: موسكو تفكر حاليا في كيفية ضمان أمنها

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن موسكو تفكر في الموقف الراهن في كيفية ضمان أمنها، لكن فيما يتعلق بمسألة إنشاء بنية تحتية عسكرية روسية في كوبا وفنزويلا، فهنا يجب ألا ننسى أننا نتحدث عن دول ذات سيادة.

وردا على سؤال حول إمكانية أو استحالة إقامة بنية تحتية عسكرية روسية في أمريكا اللاتينية، قال بيسكوف، وفق ما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "دعونا لا ننسى أننا نتحدث عن دول ذات سيادة، ولكن بالطبع، في سياق الوضع الحالي، تفكر روسيا في كيفية ضمان أمنها".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد يوم الجمعة الماضي، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2021، أن الرد الروسي على رفض الولايات المتحدة تقديم ضمانات بعدم توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، سيأخذ مسارات مختلفة، مؤكدا أن موسكو ستواصل العمل كي تكون مستعدة لأي سيناريو.

ومن جانبه، شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم في حال نشرت روسيا قواتها في أمريكا اللاتينية.