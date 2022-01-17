فرقاء من جنوب السودان يوقعون اتفاق سلام في الخرطوم

وقعت حكومة جنوب السودان وحركة معارضة، مساء اليوم الأحد، في الخرطوم عاصمة السودان، على اتفاق سلام ووقف العدائيات، تحت رعاية رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

ووصف الوسيط الفني السوداني اللواء حمزة يوسف - في كلمته خلال حفل التوقيع - الاتفاق بأنه "سلام الشجعان".

وقال يوسف إن السودان وضع كافة إمكانياته من أجل معاونة الإخوة الفرقاء في دولة جنوب السودان، استشعارًا للمسؤولية في طي مرحلة الحرب.

من جانبه، أكد عضو مجلس السيادة السوداني الفريق الركن شمس الدين الكباشي ضرورة تحقيق بند الترتيبات الأمنية، مشيراً إلى أنه بند حيوي وجوهري في إنجاح الاتفاق.

من جهته، عبَّر مستشار رئيس دولة جنوب السودان توت قلواك عن امتنانه للدور الذي قام به السودان من أجل إنجاح العملية السلمية في الجنوب، وأبدى استعداد حكومة جنوب السودان للعمل بجد ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل فعال.

بدوره، ثمَّن قائد "الجيش الشعبي لتحرير السودان" من المعارضة الفريق سيمون قرويج دور السودان وإسهامه في إنجاح عملية السلام.