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موسيماني: الأهلي مطالب بالفوز بكل شيء

الشروق
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 2:12 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 2:12 م

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي أن فريقه مُطالب بالفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها.

وقال موسيماني في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز: "الأهلي قبل التعاقد معي كان يبحث عن درب يعرف إفريقيا ويعرف دوري الأبطال، وسبق له وأن هزم الفرق التي يحتاجون إلى هزيمتها".

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي : "لا أعرف ما إذا كان هناك ناد آخر في العالم عليه الفوز بكل شيء مثل الأهلي أم لا".

وتابع: "قبل أن آتي لتدريب الأهلي اعتقدت أن الشعب الجنوب إفريقي يحب كرة القدم. لكنهم لا يحبونها بقدر ما يحبها المصريون".

وأتم موسيماني: "كان هناك من يسألني عما إذا كنت أمتلك القدرة لتدريب أكبر فريق في إفريقيا والأكبر في الشرق الأوسط"، -يقصد التشكيك في قدراته-.

ونجح موسيماني في التتويج مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي بجانب السوبر الإفريقي مرتين أيضًا، إلا أنه خسر الدوري العام الموسم الماضي أمام الزمالك.


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