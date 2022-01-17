الكويت تدين بشدة «العدوان الإرهابي» على الإمارات

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الإثنين، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين "للعدوان الإرهابي الجبان" الذي استهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأبرياء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كونا): "أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه الميلشيات وضرورة تحرك المجتمع الدولي ، ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني وصيانة الأمن والسلم الدوليين".

وأكدت الوزارة "على وقوف دولة الكويت إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وفي صباح اليوم، أكدت شرطة أبوظبي، اندلاع حريق مما أدى إلى انفجار في عدد 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأعلنت ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، تبنيها الهجوم الإرهابي على مطار أبوظبي في الإمارات.