وزير الدفاع البريطاني يدعو نظيره الروسي لزيارة لندن

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كشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الاثنين، أنه وجه دعوة لنظيره الروسي لزيارة لندن في أقرب وقت لبحث القضايا الأمنية.

وقال أمام البرلمان البريطاني: "أوجه اليوم دعوة إلى نظيري الروسي سيرجي شويجو لزيارة لندن خلال الأسابيع المقبلة. نحن مستعدون لبحث القضايا المتعلقة بشواغلنا المشتركة في مجال الأمن وخوض حوار بناء بحسن نيّة"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وحسب والاس فقد أكد اجتماع مجلس "روسيا - الناتو" الذي استضافته بروكسل في 11 يناير أن الحلف مستعد لخوض حوار مع روسيا حول جملة واسعة من القضايا المتعلقة بأمن أوروبا والولايات المتحدة.

وفي 10 يناير أجرت روسيا والولايات المتحدة في جنيف جولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

وتلاها اجتماع لمجلس "روسيا - الناتو" في بروكسل في 11 يناير، والمشاورات في فيينا ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتمحورت هذه اللقاءات حول المقترحات التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة والناتو أواخر العام الماضي على خلفية تصاعد الأزمة الأوكرانية.

وطالبت موسكو فيها الدول الغربية بمنحها ضمانات ملزمة قانونا بعدم تمدد حلف الناتو شرقا ومنع انضمام أوكرانيا إليه والتخلي عن إنشاء قواعد عسكرية للناتو في الجمهوريات السوفيتية السابقة.