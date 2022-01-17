أجلت عناصر الدفاع المدني في فلسطين، المواطنين من منازلهم بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وعرضت قناة "يورو نيوز"، اليوم السبت، لقطات تُظهِر أمطارًا غزيرة وقد أغرقت عدة مناطق في القطاع وحاصرت المواطنين هناك.

وقالت لجنة الطوارئ في غزة، إنّ كمية كبيرة من الأمطار، ترواحت بين 100 و110 ميليمتر سقطت على مناطق من القطاع على مدار اليومين الماضيين.

وانتشرت صورٌ ومقاطع فيديو، بثّها فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت ارتفاع منسوب المياه في عدد من شوارع قطاع غزة؛ ما أدى لتعطل الحركة فيها بشكل كامل، ومحاصرة آلاف الفلسطينيين من سكان هذه المناطق داخل منازلهم.