الجزائر تدين الهجمات على الإمارات العربية المتحدة

أدانت الجزائر الهجمات التي استهدفت، اليوم الاثنين، منطقة مصفح و مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مخلفة ثلاثة قتلى وستة جرحى.

وأعربت الجزائر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها عن خالص التعازي لعائلات الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وبحسب البيان: "تعرب الجزائر عن تضامنها وتعاطفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتجدد رفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة".

وأضاف البيان: "في هذا السياق، تجدد الجزائر دعوتها لتجنب التصعيد وتغليب لغة الحكمة والحوار لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة."

كانت وكالة أنباء الإمارات (وام) قد أفادت بمقتل ثلاثة أشخاص جراء حريق وقع صباح اليوم الاثنين في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، وأسفر عن انفجار ثلاثة صهاريج محروقات.

ونقلت الوكالة عن شرطة أبوظبي القول إن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية، إلى جانب إصابة ستة آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

ووفقا لما نقلته وكالة (وام)، تشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون طائرات بدون طيار في المنطقتين، وقد تكون هي التي تسببت في الانفجار والحريق