وصول عجز الميزانية التركية خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع عجز ميزانية الحكومة المركزية التركية خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي في أعقاب تسجيل الليرة التركية أكبر تذبذب لها منذ عقود.

وارتفع العجز الشهري في الميزانية التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر237% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 7ر145 مليار ليرة (8ر10 مليار دولار) ليصل إجمالي العجز خلال العام الماضي إلى 2ر192 مليار ليرة، مقابل عجز بلغ 3ر43 مليار ليرة خلال كانون الأول/ديسمبر من 2020 ليصل إجمالي العجز السنوي خلال العام قبل الماضي إلى 3ر175 مليار ليرة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى زيادة الإنفاق العام التركي بدون حساب أقساط فوائد الديون بمقدار المثل إلى 9ر271 مليار ليرة خلال الشهر الماضي وذلك بسبب ارتفاع الإقراض بنسبة 1039% إلى 3ر60 مليار ليرة، والتحويلات الجارية بنسبة 8ر92% إلى 4ر101 مليار ليرة.

يأتي العجز القياسي في ميزانية تركيا خلال الشهر الماضي، بعد تسجيل فائض خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. واتجهت مؤسسات الحكومة التركية إلى زيادة الإنفاق خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، من أجل خفض مخصصاتها، مما يضع ضغطا إضافيا على المالية العامة للبلاد.

وزادت إيرادات الحكومة التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 40% سنويا إلى 1ر135 مليار ليرة، بما يشير إلى زيادة طفيفة في القيمة الحقيقية للدخل عند وضع معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا وقدره 08ر36% في الحساب.