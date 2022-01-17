ذكر وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري الجنوبي، نوه هيونج-أوك، للصحفيين أنه قد يكون من المطلوب إنزال أشد عقوبة يفرضها القانون الحالي على شركة اتش دي سي هيونداي للتطوير العقاري بشأن سلسلة من الحوادث في مواقع الإنشاء الخاصة بها، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وفي وقت سابق، عرض رئيس الشركة تشونج مونج-جيو الاستقالة لتحمل المسؤولية عن انهيار مجمع شقق غير مكتمل البناء في جوانجو وجرى العثور على عامل متوفي وهو كان بين ستة مفقودين، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

والعام الماضي انهارت أنقاض مبنى خلال أعمال هدم في مشروع إنشاء على حافلة في طريق مجاور ما أسفر عن مقتل تسعة من ركاب الحافلة. وكانت اتش دي سي هيونداي هي المقاول الرئيسي للمشروع.

تراجعت أسهم الشركة بواقع نحو 30 % منذ انهيار المبنى الأسبوع الماضي.

اشترت اتش دي سي القابضة مليونا من أسهم اتش دي سي هيونداي في السوق وسوف تشتري المزيد من الأسهم في حال استلزم الأمر، بحسب ما قالته "اتش دي سي".