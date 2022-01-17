تعقد ورشة الزيتون، ندوة مفتوحة مع الشاعر محمد الشحات، اليوم الاثنين؛ ليتحدث عن تجربته الإبداعية عبر أربعين عاما واثنين وعشرين ديوانا.

ومن المقرر أن يلقي الشاعر آخر ما كتبه من أشعار، كما يشارك عددًا من النقاد والمبدعون والباحثون للتحدث عن مشواره الإبداعي، منهم الناقدة الدكتورة فاطمة الصعيدي، وعزة رياض، ومجدي نصار، وأسامة ريان، وهاني منسي، ومحفوظ علي، ومصطفى فودة.

والشاعر محمد الشحات محمد هو أديب ومفكر وشاعر وناقد مصري، ساهم في مختلف الفنون (شعر - قصة - مسرح - مقال - القصة الشاعرة )، وكذلك الرسم والعزف على آلة الناي، هذا فضلاً عن ابتكاره فن القصة الشاعرة، وتأسيسه جمعية دار النسر الأدبية، واكتشاف ورعاية عدد كبير من المواهب في مجالات شتى.

ويعد المؤسس للمؤتمر العربي للقصة الشاعرة، وهو مؤتمر سنوي، كما أسس مهرجانا أدبيا بعنوان: "لا حجر على فكر"، ونادى بتفعيل العمل الأهلي والاجتماعي في تطوير الأمم، وله عدد من المحاضرات بعنوان: "القيادة والتفكير الإبداعي"، وصدر له بحدود أربعين كتابا ما بين الشعر والنقد والقصة القصيرة والقصة الشاعرة والمسرح والمقالات.