البرلمان الأوروبي يشيد بأعمال ديفيد ساسولي الخيرية خلال حفل تأبينه

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كرم البرلمان الأوروبي ذكرى السياسي الراحل ديفيد ساسولي في جلسة عامة في مدينة ستراسبورج الفرنسية اليوم الاثنين.

وتوفى الرئيس السابق للمجلس التشريعي التابع للاتحاد الأوروبي في 11 كانون الثاني/يناير الجاري بعد أشهر من المعاناة مع المرض عن عمر ناهز 65 عاما.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حضر الجلسة العامة هذا الأسبوع لبدء ولاية بلاده التي تترأس الاتحاد الأوروبي، ساسولي بأنه "رجل خير نادر" كانت "أفكاره ورؤيته كبيرة وكافية لاستيعاب قارة".

كما تحدث في المراسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس وزراء إيطاليا السابق انريكو ليتا إلى جانب قادة الفصائل السياسية المختلفة .

واضطرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إلى الانسحاب في اللحظة الأخيرة اليوم الاثنين، بعد ثبوت إصابة سائقها بفيروس كورونا.

وأعرب زعماء دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن تأثرهم البالغ لرحيل ساسولي. ونظم زملاؤه في البرلمان الأوروبي دقيقة صمت حدادا على رحيله. كما كرمت إيطاليا الراحل بجنازة رسمية في روما.

ولد ساسولي في فلورنسا وكان صحفيا معروفا في إيطاليا قبل أن يصبح عضوا في البرلمان الأوروبي في 2009 ممثلا للحزب الديمقراطي الإيطالي. وفاز بمنصب رئيس البرلمان الأوروبي في 2019 بعدما شغل منصب نائب الرئيس.

واثناء تولي رئاسة البرلمان الأوروبي، أدار ساسولي عملية التحول داخل البرلمان إلى العمل عن بعد خلال فترة جائحة كوفيد-19