فيفا يكرم سينكلر باعتبارها الأكثر تسجيلا للأهداف على مستوى النساء والرجال

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قدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جائزة خاصة إلى لاعبة كرة القدم الكندية الشهيرة كريستين سينكلر صاحبة البصمة الرائعة في عالم كرة القدم النسائية.

وحصدت سينكلر (38 عاما) الجائزة باعتبارها الأكثر تسجيلا للأهداف مع المنتخبات الوطنية على مستوى فئتي الرجال والسيدات حيث أحرزت قائدة منتخب كندا للسيدات 188 هدفا خلال مسيرتها الحافلة.

وتسلمت سينكلر الجائزة اليوم الاثنين خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم ، والذي أقيم كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأحرزت سينكلر الأهداف الدولية الـ188 خلال 308 مباريات كما أنها صنعت 53 تمريرة حاسمة بقميص منتخب كندا.

وكسرت سينكلر الرقم القياسي بتسجيلها الهدف رقم 185 في مسيرتها الدولية خلال مواجهة بتصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة للأولمبياد في 29 يونيو 2020، حيث تفوقت على الرقم القياسي السابق والذي كان مسجلا باسم الأمريكية ابي وامباك.

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا "هي جائزة استثنائية لأفضل لاعبة استثنائية مثلك ، هي جائزة مستحقة تماما... مذهل".

من جانبها، قالت سينكلر "ما يهم حقا اللحظات التي عشتها والتواصل الذي مررت به ، من الاحتفال مع البلد بأكمله إلى تجربة لحظات الحسرة من خلال الهزيمة".

وقادت سينكلر منتخب كندا للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو العام الماضي.

وأصبحت سينكلر أصغر لاعبة تمثل منتخب كندا في 12 مارس 2000 في سن السادسة عشر ، وافتتحت سجل أهدافها الدولية في المباراة التالية بتسجيل هدفا في شباك النرويج.

وفي 2019 فازت سينكلر بجائزة أفضل لاعبة كندية خلال العقد، كما فازت بجائزة أفضل لاعبة في كندا 14 مرة.

وقادت سينكلر كندا للفوز بالميدالية البرونزية في الأولمبياد مرتين متتاليتين في 2012 و2016، ورفعت علم بلادها في حفل ختام أولمبياد 2012 في لندن.

وشاركت سينكلر في خمس نسخ لكأس العالم وأربع دورات أولمبية ودخلت القائمة المختصرة للمرشحات للفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم، سبع مرات من قبل.