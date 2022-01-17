الأمن العراقي: إصابة شخصين في انفجارين في بغداد

ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الأحد أن شخصين أصيبا بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين في مكانين منفصلين في حي الكرادة ببغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في حادثين متزامنين في منطقة الكرادة ببغداد وقعا مساء اليوم الأحد، الأول إنفجار عبوة صوتية على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني، والثاني كان عبارة عن إنفجار عبوة صوتية أيضاً استهدفت مصرف كردستان بالقرب من ساحة الواثق وأسفر الحادثان عن إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة.

كان شهود عيان قد أفادوا مساء اليوم أن انفجارين وقعا في مكانين منفصلين في حي الكرادة ببغداد.

وذكر الشهود ان الانفجار الأول وقع بالقرب من مصرف جيهان مقابل المسرح الوطني في حي الكرادة فيما وقع الانفجار الثاني قرب محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة ساحة الواثق واوقع خسائر مادية في واجهات المباني من دون معرفة حجم الخسائر بالأرواح.

ووصلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الانفجارين فيما انتشرت القوات الأمنية في الطرق المؤدية إلى أماكن الانفجارين.