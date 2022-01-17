 الهند تسجل 2721 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون - بوابة الشروق
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الهند تسجل 2721 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 يناير 2022 - 10:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يناير 2022 - 10:09 ص

سجلت وزارة الصحة الهندية، 2721 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 8 آلاف و209 حالات.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الاثنين - أن ولاية "ماهارشترا" تصدرت عدد الإصابات، إذ سجلت 1738 حالة بعد تسجيل 371 حالة جديدة، تليها ولاية "غرب البنغال" التي سجلت 1672 حالة بعد تسجيل 1378 حالة جديدة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من المتحور الجديد 3 آلاف و109 حالات، بعد تعافي 947 شخصا خلال الفترة ذاتها، فيما يبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد بهذا المتحور 5 آلاف ومائة شخص.


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