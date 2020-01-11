وزيرة الثقافة: استخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة في تاريخ معرض القاهرة للكتاب هذا العام

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ستشهد لأول مرة في تاريخ المعرض، استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؛ من خلال ظهور شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، بمركز المنارة للمؤتمرات لإعلان تفاصيل الدورة الـ 53 لمعرض الكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي تحت شعار: "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختيار الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

وقالت الوزيرة إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، سيفتتح دورة هذا العام، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضافت أن المعرض يعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك فيها 1067 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا وتوكيلًا من 50 دولة، مع زيادة عدد أيام المعرض دعمًا لصناعة النشر والكتاب.

وأوضحت أنه بعد عامين من جائحة كورونا يعود معرض القاهرة الدولي للكتاب ليقام في موعده الأصلي خلال شهر يناير من كل عام، مشيرة إلى أن الدورة الـ53 منه تشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بموسوعة مصر القديمة لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي ما ورؤية.

كما أعلنت استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى 40 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي- المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة- ومنها المجال الثقافي والفكري.

وتابعت أن الفعاليات تشمل برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، هذا إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر.

حضر المؤتمر الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وممثلو الشركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات الرقمية المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وأعضاء لجنته العليا.

يذكر أن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) ناشر واحد، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة ناشرين اثنين، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلًا مصريًا و45 توكيلًا عربيًا.