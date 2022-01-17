الداودي يناقش مع نائب وزير السياحة والآثار خطط التنمية السياحية بقنا

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار بمكتبه صباح اليوم لبحث آليات تنشيط السياحة، والخطط المُزمع تنفيذها لتطوير مناطق الجذب السياحى بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

استعرض محافظ قنا ونائب وزير السياحة والآثار المعالم الأثرية والتراثية التى تتميز بها مدن المحافظة، لاسيما مدن قنا ونقادة وقوص وقفط ونجع حمادي، والتي تعتبر فرصاً لجذب المزيد من السائحين الأجانب وتنشيط حركة السياحة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح محافظ قنا أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتطوير المواقع الأثرية ومناطق الجذب السياحي بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من تطوير وترميم قصر البرنس يوسف كمال بمدينة نجع حمادى وافتتاحه لاستقبال الزائرين.

وكذلك تم الانتهاء من وضع التصور والتصميم النهائي لتطوير كورنيش مدينة قنا، بالإضافة إلى اعتماد ١١٠ مليون جنيه لتطوير كورنيش مدينة نقادة.

واطلع الداودي وشلبي على اللوحة الورقية الخاصة بالتصميم الجديد لكورنيش مدينة قنا، حيث أكد محافظ قنا أنه سيتم تنفيذ الكورنيش الجديد بطول ١.٢ كم بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتصل مدة التنفيذ إلى عام من بدء أعمال التطوير.

وأشار إلى أن الكورنيش سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة ونقطة التقاء لحركة السياحة النيلية العابرة، حيث سيشمل إنشاء مرسى للبواخر السياحية، ورصيف "مارينا" للمراكب الصغيرة للانتقال إلى الكورنيش الغربي، ثم إلى معبد دندرة، بالإضافة إلى الكافتريات ومنافذ البيع المختلفة والمطاعم ومعارض الحرف اليدوية التراثية، ومنطقة للألعاب الترفيهية، وممشى للمواطنين، ومسار للدراجات وحديقة متحفية، ومسطحات خضراء.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة شلبى عن إعجابها بالبيئة الريفية التي تتمتع بها محافظة قنا، واقترحت التوجه نحو تنمية السياحة الريفية داخل المحافظة.

كما عرضت عدد من الأفكار والمقترحات التى تتناسب مع البيئة القنائية، وتم مناقشة مدى إمكانية تطبيقها مستقبلا، مؤكدةً أن الأحداث التاريخية التي شهدها قطاع السياحة والآثار مؤخرا، مثل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة، وافتتاح طريق الكباش بعد الانتهاء من ترميمه ساهمت بشكل كبير فى تنشيط حركة السياحة داخل مصر ، لافتةً إلى السعي لترويج للمعالم الأثرية التى تتميز بها قنا لجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها.