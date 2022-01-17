رصدت محطة رقابة في أستراليا، الاثنين، ثوران كبير آخر لبركان تونجا، وذلك بعد ثلاثة أيام على أول ثوران تسبب في حدوث موجات تسونامي عبر أجزاء من المحيط الهادئ، فيما تم تسجيل أمواج كبيرة في المنطقة.

وأفاد "مركز داروين الاستشاري للرماد البركاني"، أنه تم اكتشاف أحدث ثوران للبركان على الساعة 9:10 صباح الاثنين بتوقيت أستراليا (الساعة 22:10 بتوقيت غرينتش الأحد).

من جهته، أشار مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ أيضاً إلى أنه رصد أمواجاً كبيرة في المنطقة، قائلاً: "قد يكون هذا نتيجة انفجار آخر لبركان تونجا"، وفقاً لقناة "الشرق" السعودية.

وثار بركان تحت الماء قبالة تونجا، السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث تسونامي وأوامر إخلاء على شواطئ تونجا وفي عدد من جزر جنوب المحيط الهادئ، حيث أظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتاً على الساحل.

وتعطلت خطوط الإنترنت والهاتف في تونجا، ما ترك سكان الجزيرة البالغ عددهم 105 آلاف دون أي وسيلة اتصال فعلياً.