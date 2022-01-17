انطلاق مناورات التمرين السعودي - الأمريكي المشترك «درع الوقاية 3»

انطلقت اليوم مناورات التمرين السعودي - الأمريكي المشترك "درع الوقاية 3" بين القوات المسلحة السعودية والقوات الأمريكية، بمشاركة وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي والدفاع المدني.

ورحب قائد مجموعة الدفاع الجوي السعودي الخامسة قائد التمرين اللواء الركن خالد بن سعيد أبو قيس في كلمته خلال حفل افتتاح مناورات التمرين، اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، بالمشاركين من جميع الجهات، مثمناً مشاركة القوات الأمريكية الصديقة في مناورات هذا التمرين، موضحا أن مثل هذه التمارين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات السعودية والأمريكية، ورفع المستوى التدريبي لقواتنا المسلحة.

وأشار إلى أن أهداف مناورات التمرين تتمثل في الوصول لأعلى درجات التنسيق بين أفرع القوات المسلحة والاستجابة الفورية والفاعلة ضد أسلحة التدمير الشامل، و ضد هذا النوع من الأزمات، وتحقيق التعاون على المستوى الوطني مع الجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب تطوير المهارات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتقنيات المستخدمة، وتوحيد المفاهيم في مجال الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، وتفعيل العمل المشترك.

وأكد قائد مجموعة الدفاع الجوي أن جميع الجهات المشاركة جاهزة لانطلاق مناورات التمرين، الذي سيستمر لعدة أيام، وسيُنفَّذ على مرحلتين، تتمثلان في تدريب نظري، يتم فيه تقديم محاضرات وندوات تقدم من الجانبين للمشاركين في التمرين، وتطبيق عملي وميداني داخل الميادين الخاصة بالدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل.