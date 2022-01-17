واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي المكسيك سجلت وزارة الصحة في البلاد 19 ألفا و132 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و 368 ألفا و314 حالة، كما سجلت 76 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 301 ألف و410

حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 2379 حالة إصابة جديدة بكوفيد و44 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 820 ألفا و608 حالات، بإجمالي وفيات بلغ 32 ألفا و86 حالة حتى الآن.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 ألاف و72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و78 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و759 ألفا و530 والوفيات إلى 98 ألفا و361 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و556 ألفا و162 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 190 ألفا و468 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2833 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1037 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 206 ألاف و122 حالة، بإجمالي وفيات 1518 .

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 462 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 199 ألفا و193.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم، تسجيل 1676 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2086 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 410 ألاف و542 حالة إصابة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 11 ألفا و524 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و61 ألفا و432 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 1712 حالة تعافي في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 972 الفا و495 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي باكستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4340 إصابة جديدة بالفيروس و7 وفيات، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و328 ألفا و487 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و19 إصابة، بحسب ما أظهرته البيانات الرسمية.

وسجلت كوريا الجنوبية 3859 إصابة جديدة بكوفيد-19، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 696 ألفا و32 حالة إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما تم تسجيل 23 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6333 حالة.

أما عن الصين، فقد قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 105 ألاف و87 إصابة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6929 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و331 ألفا و414 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و941 حالة، وفقا لصحيفة بانكوك بوست التايلاندية.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 999 ألفا و343 حالة والوفيات إلى 14 ألفا و481 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 347 ألفا و785 حالة والوفيات إلى 8020 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2342 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و810 ألاف و689 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكر موقع صحيفة /ماليزي ميل/ الماليزي.



وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا 48 حالة منها واردة من الخارج ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و885 إصابة، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 851 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.



وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 15 ألفا و127 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 52 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 1024 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14 ألفا و51 حالة.



وفي أستراليا، سجلت البلاد 73 ألفا و258 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و801 ألف و101 إصابة، كما شهدت 31 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2699.



وفي اليابان، سجلت السلطات الصحية 20 ألف و991 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و906 آلاف و718 إصابة، كما سجلت البلاد 4 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 18 ألفا و449 وفاة.



وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7 آلاف و235 إصابة جديدة و12 حالة وفاة. وبأحدث حصيلة وصل إجمالي حالات الإصابة حتى الآن إلى مليونين و603 آلاف و766 حالة، وتبلغ الوفيات 36 ألفا و874 حالة.



وسجلت المجر 21 ألفا و219 إصابة ووفاة 270 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و348 ألفا و233 مصابا والوفيات إلى 40 ألفا و507 حالات.



وسجلت ليتوانيا 2603 إصابات ووفاة 4 أشخاص، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 570 ألفا و602 مصاب والوفيات إلى 7660 حالة.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل ألف و15 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 52 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 880 ألفا و671 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 17 ألفا و352 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.



وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 602 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، وحالتي وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 125 ألفا و333 حالة، فضلا عن 497 حالة وفاة، بحسب صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.



وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و717 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، وحالتي وفاة.

وقالت الوزارة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض وصلت حتى الآن إلى مليون و459 ألفا و306 حالات، بينما بلغت الوفيات 13 ألفا و922 حالة.



وفي إستونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 2104 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، و5 حالات وفاة.

وبذلك تصل حصيلة الإصابات بالفيروس في إستونيا إلى 269 ألفا و199 حالة، بينما تبلغ الوفيات 1984 حالة.



وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و967 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن 7 حالات وفاة.

وبأحدث حصيلة، يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 538 ألفا و325 حالة، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة 5 آلاف و705 حالات.

وفي سنغافورا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 293 ألفا و14 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد، ليستقر إجمالي حصيلة الوفيات عند 843 حالة.

وأضافت الوزارة أن هناك 217 شخصا لازالوا يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تم أيضا تسجيل 609 حالات إصابة جديدة بمتحور أوميكرون.