قال حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي قدم مباراة قوية أمام الإسماعيلي على الرغم من التعادل، وإن اللاعبين تسلحوا بشخصية الأهلي التي ترفض الخسارة مهما كانت الظروف.

وأوضح أن الأهلي واجه منافسًا قويًّا، لكن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تقديم أداء مميز ، مشيرًا إلى أن التوفيق لم يكن حليفًا له في تنفيذ ركلة الجزاء، وأن إدراك التعادل عن طريق أحمد سيد غريب كان مهما للغاية للتأكيد على شخصية الأهلي.

وأشار حسام حسن إلى أن الأهلي يسعى إلى الفوز دائما في المباريات من أجل إسعاد الجماهير، التي تعد الدافع الأكبر والمحرك الأساسي للمنافسة على التتويج بالألقاب.

واختتم حسام حسن تصريحاته، مؤكدًا أن الروح القتالية هي أهم ما يميز زملاءه اللاعبين، وهي العامل الذي يصنع الفارق في الأوقات الصعبة.